العميد سريع : قواتنا سيطرت على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع في المرحلة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 20:46

العميد سريع : قواتنا سيطرت على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع في المرحلة الثانية

منذ 32 mins 1 October، 2019
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