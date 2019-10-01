العميد سريع : قواتنا سيطرت على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع في المرحلة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 20:46
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مودييز تؤكد أنها ستقوم بمراقبة أداء الحكومة اللبنانية ومدى التزامها بإقرار موازنة 2020
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الرئيس الحريري: تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية ليس مستحيلاً ويحتاج لقرارات صعبة وجريئة وما لن نتحمله هو انهيار البلد
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: أصبحت قواتنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبتنا نمتلك أسلحة رادعة ضد العدوان
العميد يحيى سريع: من يريد أن يعتدي على شعبنا ويصادر حقه في الحياة بكرامة سنسلب منه حياته وقوته
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السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي خلال لقاء غريفيث: من المهم أن تقابل خطوة الإفراج عن الأسرى بخطوات إنسانية مماثلة
أرمينيا: الرئيس الشيخ روحاني يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق النووي وأوضاع المنطقة بما في ذلك سوريا
قائد الوحدة الجوفضائية في ايران: نحن اليوم من بين أفضل 7 إلى 8 دول في العالم بصناعة الصواريخ فائقة الدقة
العميد علي حاجي زادة: منذ العام 1985 نواصل ليل نهار حفر الأنفاق لبناء المدن الصاروخية التي لا يمكن للأعداء الوصول إليها
إعلام العدو: نتانياهو يلتقي غانتس الأربعاء في محاولة لتجنب الدخول في نفق سياسي مظلم إذا فشل في تشكيل الحكومة
مراسل المنار: الاحتلال يعتقل نضال عبود وصمود أبوخضير خلال قمع المشاركين في وقفة تضامنية مع الأسير العربيد في القدس
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء محادثات على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت المقبل حول ملفها النووي
مقتل 11 شرطياً أفغانياً على الأقل وأسر 13 في هجوم لمسلحين من طالبان على مقرهم في شمال البلاد
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأفغانية سجلت 27 بالمئة وهي أدنى نسبة مشاركة خلال 4 دورات سابقة
فرنسا: إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى القضاء في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2012
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو التجاري في العالم بسبب "التوتر بين الصين والولايات المتحدة على وجه الخصوص"
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: بريطانيا ستعرض قريباً مقترحات جديدة لتجنب بريكست من دون اتفاق
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
العميد سريع : قواتنا سيطرت على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع في المرحلة الثانية
منذ 32 mins
1 October، 2019
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