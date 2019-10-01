العميد سريع:تدمير واغتنام أكثر من 120مدرعة وآلية خلال المرحلة الثانية من عملية نصر من الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 20:46

العميد سريع:تدمير واغتنام أكثر من 120مدرعة وآلية خلال المرحلة الثانية من عملية نصر من الله

منذ 33 mins 1 October، 2019
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