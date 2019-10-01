العميد سريع :وحدات مختلفة من قواتنا المسلحة أبرزها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي شاركت في العملية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 20:44

العميد سريع :وحدات مختلفة من قواتنا المسلحة أبرزها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي شاركت في العملية

منذ 34 mins 1 October، 2019
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