السيد الحوثي التقى المبعوث الأممي الى اليمن

التقى قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي الثلاثاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن قريفيث خلال زيارته للعاصمة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام إن “السيد الحوثي أكد خلال لقائه بالمبعوث الاممي على جهودنا المستمرة في تحقيق السلام والاستقرار”، ولفت الى ان “المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى تدلل على هذا الحرص وعلى الدفع بالاتجاه نحو الاستقرار والحوار السياسي الشامل”.

وأشار عبد السلام إلى أن “السيد الحوثي قال إن من المهم أن يستفيد الطرف الآخر من مبادرة الرئيس المشاط وذلك بالكف عن العدوان ورفع الحصار”، وتابع ان “الخطوات الإنسانية الأخرى التي قدمتها لجنة الاسرى والمعتقلين في صنعاء مؤخرا من مبادرات متكررة بالإفراج عن مئات من الاسرى ومن طرف واحد تثبت عمليًا أننا نسعى إلى إنهاء هذه المعاناة التي نتجت بسبب العدوان وأن من المهم ان تُقابل هذه الخطوة بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الاسرى والمعتقلين وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام