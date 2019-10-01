فنيانوس: خطة نقل عام متكاملة ستعرض على مجلس الوزراء قريبا

قال وزير الاشغال العامة في الحكومة اللبنانية يوسف فنيانوس “هناك عدة مشاريع ستقوم الوزارة بتنفيذها، منها خطة نقل عام متكاملة ستعرض على مجلس الوزراء قريبا، اضافة الى مشاريع التوسعة في المطار والمرافئ والبنى التحتية”.

كلام فنيانوس جاء الثلاثاء خلال استقباله ريتشارد رزيبي المبعوث التجاري للبنان موفدا من قبل رئيس الوزراء البريطاني يرافقه سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاريع التي ستقوم بها الوزارة.

من جهة ثانية، عقد فنيانوس اجتماعا مع وفد من البنك الاوروبي للتثمير، في حضور رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.

وجرى خلال اللقاء البحث في امكانية تأمين التمويل اللازم لمشروع النقل العام للركاب لمدينة طرابلس وجوارها، واستحداث شبكة متكاملة منظمة ضمن مدينة طرابلس وضواحيها، بما فيها انشاء محطة تسفير كبرى للركاب على مدخل المدينة الجنوبي على ضوء الدراسات التي توصلت اليها وتحتوي على ثلاثة عناصر:

– شراء الباصات.

– استحداث شبكة خطوط وبناء المحطات.

– انظمة معلوماتية لإدارة المشروع من تشغيل الباصات والادارة والجباية.

واكد الوفد لفنيانوس “استعداده لتمويل المشروع على اعتباره حاجة اساسية لحل ازمة السير في مدينة طرابلس، اضافة الى انجاز الدراسات النهائية لسكة الحديد من بيروت الى طرابلس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام