منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها بسبب التوتر بين بكين وواشنطن

خفضت منظمة التجارة العالمية كثيرا الثلاثاء توقعاتها لنمو التجارة العالمية عام 2019 من 2.6 الى 1.2 بالمئة. بسبب التوتر خصوصا بين الصين والولايات المتحدة.

وقال روبرتو ازيفيدو المدير العام للمنظمة في بيان “ان الآفاق السلبية للتجارة غير مشجعة. ولكن لم تكن غير متوقعة” مشيرا الى ان “النزاعات التجارية تزيد الشكوك” حيال النمو.

وكان خبراء المنظمة حذروا في اجتماعهم في نيسان/ابريل من أن التهديدات المنتظمة على غرار الفرض المتبادل للرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين. سيؤدي الى عرقلة التجارة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية