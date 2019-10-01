ارمينيا تدعو لتعزيز التعاون على الصعيد الأوراسي ومع إيران في مجال الغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 19:10
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ارمينيا تدعو لتعزيز التعاون على الصعيد الأوراسي ومع إيران في مجال الغاز
منذ 44 mins
1 October، 2019
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