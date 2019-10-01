الحريري ترأس عصر اليوم اجتماع مجلس الوزراء المخصص لمتابعة مناقشة مشروع موازنة عام 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 19:10

الحريري ترأس عصر اليوم اجتماع مجلس الوزراء المخصص لمتابعة مناقشة مشروع موازنة عام 2020

منذ 58 mins 1 October، 2019
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