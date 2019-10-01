رئيس كازاخستان يرحب بحضور ايران كشريك اقتصادي جديد في الاتحاد الاوراسي

رحب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توقايف بحضور ايران كشريك اقتصادي جديد في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

وخلال لقائه الرئيس روحاني في يريفان اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، وصف توقايف الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجار الجيد جدا والموثوق به بالنسبة لبلاده وقال، ان كازاخستان تدعو لتعزيز العلاقات والتعاون الشامل وفي مختلف المستويات مع ايران.

واضاف، ان كازاخستان ترحب بحضور ايران كشريك اقتصادي جديد للاتحاد الاوراسي وتعتبر هذا الامر بانه من شانه تعزيز اهداف الاتحاد.

وفي ختام اللقاء وجّه الرئيس الكازاخي الدعوة للرئيس روحاني للقيام بزيارة الى نور سلطان.

المصدر: وكالة فارس