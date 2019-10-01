“جبهة العمل”: على المسؤولين الاهتمام بمصالح الناس والوطن

دعت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “المسؤولين اللبنانيين إلى تناسي خلافاتهم وعدم الحرص على مصالحهم الشخصية من أجل الاهتمام بمصالح الناس والوطن”، وتابعت أن “المواطن اللبناني يئن اليوم من وطأة الضرائب وأثقال الهموم الحياتية والمعيشية اليومية والوطن يمر بمرحلة صعبة جدا وتكاد تكون مستعصية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدني مستوى المعيشة”.

وأشارت الجبهة الثلاثاء إلى أن “جميع المسؤولين في هذا البلد الصغير يطالب وبشدة بضرورة محاربة الفساد والفاسدين والمفسدين وإنزال أقصى العقوبات بهم”، وشددت على “ضرورة وقف الهدر والإنفاق العشوائي ومنع الوساطات وبوجوب البدء بالإصلاح السياسي والإداري في كافة الإدارات وعلى كافة المستويات وضبط الرشاوى وتغريم المرتشين وإحالتهم جميعا إلى القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام