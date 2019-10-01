حركة الامة: على المسؤولين إنقاذ البلد من الحالة التي وصل إليها

دعت “حركة الأمة” في لبنان في بيان لها الثلاثاء “المسؤولين إلى الاستماع إلى الشعب والعمل على إنقاذ البلد من الحالة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي وصل إليها”.

وشددت الحركة على “ضرورة مكافحة الفساد الذي تترواح كلفته السنوية بين 4 و6 مليارات دولار، ما يفرض المحاسبة والمساءلة واستعادة الأموال المنهوبة”، واشارت الى “ضرورة إعلان حالة طوارئ اقتصادية شاملة”.

وطالبت الحركة “الحكومة وكل مسؤول العمل بجد ووطنية وإخلاص للخروج من عنق الزجاجة التي وضع بها البلد جراء السياسة الليبرالية المتوحشة التي انتهجت في هذا البلد منذ أكثر من ربع قرن، وأوصلتنا الآن إلى الخط الأحمر والخطير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام