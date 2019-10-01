نعمة افرام قدم خطة خمسية لتصفير العجز

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب نعمة افرام وفي حضور النواب الاعضاء.

وقال افرام في بيان له “قدم الخطة الخمسية لتصفير العجز التي تم العمل عليها خلال خلوات وعرضت على الرؤساء وستعرض على كل القادة والمسؤولين، ضمن مقاربة اقتصادية – مالية – اجتماعية”.

ولفت افرام الى ان “الخطة واقعية ورقمية وعملية وبعيدا عن النظريات، ويصح فيها القول إنها سابقة تسجل في المجلس النيابي في مواكبة جدية متخصصة للحراك الاقتصادي الإنقاذي القائم ما بين بعبدا ومجلس الوزراء من ناحية، وما بين الرؤساء الثلاثة والمعنيين المباشرين بالحلول من ناحية ثانية”.

وأشار افرام الى ان “الخطة تحتوي على 18 إجراء”، ولفت إلى أن “تطبيق هذه الخطة بدقة يمكنه من خفض العجز الافتراضي في العام 2020 إلى 3.5 مليار دولار، واستقرار نسبة الفوائد على معدل 7.5%”، وتابع “أما في ما يخص العجز الاجمالي فمن المتوقع أن ينخفض من 5.5% إلى 0%”.

وقال افرام “إذا فشلنا ندخل في المحظور وطموحنا أن تناقش هذه الخطة في الهيئة العامة، وأن تتحول إلى مشروع قانون يلزم الجميع بعد إقراره وإطار لموازنات 2020-2023″، واضاف “نحن في أزمة صدقية، ما بين الدولة والطبقة السياسية من ناحية وما بين الشعب من ناحية أخرى، وما بين لبنان والعالم أجمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام