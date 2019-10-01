السيد الحوثي يلتقي المبعوث الأممي: مبادرة المشاط دليل على حرصنا على السلام

ﺇﻟﺘﻘﻰ قائد حركة انصار الله في اليمن ﺍﻟﺴﻴﺪ عبد ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷ‌ﻣﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺭﺗﻦ غرﻳﻔﻴﺚ خلال زيارته صنعاء .

وقد أكد السيد الحوثي خلال اللقاء “جهودنا المستمرة على تحقيق السلام والاستقرار” ، معتبراً المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى تدلل على هذا الحرص وعلى الدفع بالاتجاه نحو الاستقرار والحوار السياسي الشامل وأن من المهم أن يستفيد الطرف الآخر منها وذلك بالكف عن العدوان ورفع الحصار .

وفي ذات السياق أشار السيد الحوثي إلى ان الخطوات الإنسانية الأخرى التي قدمتها لجنة الاسرى والمعتقلين في صنعاء مؤخرا من مبادرات متكررة بالإفراج عن مئات من الاسرى ومن طرف واحد تثبت عمليًا أننا نسعى إلى إنهاء هذه المعاناة التي نتجت بسبب العدوان وأن من المهم ان تُقابل هذه الخطوة بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الاسرى والمعتقلين وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني .

كما تم نقاش أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة في هذه الظروف المواتية وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية بكل ما له صله بمعاناة شعبنا اليمني الذي يعاني من الحصار وما ترتب عليه .

المصدر: وسائل اعلام يمنية