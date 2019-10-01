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October 1 2019 - 17:34

انخفاض التضخم في منطقة اليورو الى 0.9% في أيلول/سبتمبر(يوروستات)

منذ 24 mins 1 October، 2019
اليورو نحو أدنى معدل في شهرين
اليورو نحو أدنى معدل في شهرين
الاتحاد الاوروبي

بلغ التضخم في منطقة اليورو في أيلول/سبتمبر مستواه الأدنى منذ ثلاث سنوات مسجلا نسبة 0.9%. مقابل 1% في آب/أغسطس. وفق بيانات نشرها الثلاثاء المكتب الأوروبي للاحصاءات “يورستات”.

وهذه النسبة أدنى من توقعات محللين تحدثت إليهم منصة “فاكت سيت” للمعلومات المالية. الذين توقعوا أن يبلغ التضخم 1%.

كما تبقى هذه النسبة أدنى بكثير مما حدده البنك المركزي الأوروبي. الذي كان يريد إبقاء نسبة التضخم عند مستوى أدنى بقليل من 2%. وهذا أدنى مستوى في منطقة اليورو منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حينما بلغ 0.6%.

ويمكن تفسير هذا التراجع كنتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. التي تشل الاقتصاد العالمي. خصوصا في الدول المصدرة للسلع مثل ألمانيا. ودخل القطاع الصناعي في ألمانيا في مرحلة ركود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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