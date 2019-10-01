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October 1 2019 - 17:34

فتح تحقيق في بريطانيا بشأن حسابات مجموعة توماس كوك المفلسة

منذ 26 mins 1 October، 2019
توماس كوك
أخبار دولية - بريطانيا

أعلنت الهيئة البريطانية لضبط مراجعة الحسابات الثلاثاء فتح تحقيق بشأن حسابات شركة السفر البريطانية توماس كوك بعد نحو أسبوع على إفلاسها الذي جاء بعد أشهر من مواجهة المجموعة صعوبات مالية كبيرة.

وأوضحت هيئة “فايشنانشل ريبورتينغ كاونسيل” (هيئة الإبلاغ المالي) في بيان مقتضب أن تحقيقها يتناول مراجعة الحسابات التي قام بها مكتب “إيرنست ويونغ” لبيانات الشركة للسنة المالية 2017-2018 والتي انتهت أواخر أيلول/سبتمبر.  وأشارت الهيئة إلى احتمال فتح تحقيقات إضافية بشأن توماس كوك مع هيئات تنظيمية أخرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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