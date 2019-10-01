جلسة للجنة الاشغال النيابية

عقدت “لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه” النيابية الثلاثاء جلسة في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور النواب الاعضاء.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة فقد “استمعت الى ممثلي الوزارات والادارات المعنية حول موضوع الصرف الصحي وتنظيف مجاري الانهر واقنية تصريف المياه”.

وتقرر الطلب من مجلس الانماء والاعمار تسليمها تقريرا يتضمن: اولا: عرض مفصل لواقع الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار في بيروت الكبرى.

ثانيا: خارطة طريق تبين المشاكل التي تعترض موضوع الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار في بيروت الكبرى والخطوات المطلوبة لحلها.

ثالثا: تحديد الخطوات والاعمال المطلوبة التي اتخذت والتي سوف تتخذ لتأمين السلامة العامة ومنع حصول اي فيضانات في مياه الشتاء مستقبلا.

رابعا: توصيف لمشكلة نهر الغدير والخطوات المطلوبة للحل.

خامسا: الخطوات التي اتخذت والتي سوف تتخذ لمعالجة فيضان مياه الشتاء عند جسر الضبيه وجل الديب.

وسوف تتابع اللجنة بحث الموضوع في جلسة تعقدها نهار الثلاثاء القادم بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمياه والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار، محافظي بيروت وجبل لبنان ورئيس بلدية بيروت ورؤساء اتحاد بلديات المتن الجنوبي والضاحية الجنوبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام