فلسطين المحتلة :اصابة العشرات من طلبة بيرزيت بالاختناق في مواجهة مع الاحتلال

أصيب العشرات من طلبة جامعة بيرزيت بالاختناقات الشديد في مدينة البيرة، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم أثناء مشاركتهم في مسيرة تضامنية مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.

وكان مجلس الطلبة والحركة الطلابية في مدينة البيرة نظم مسيرة حاشدة ظهر اليوم الثلاثاء نصرة للأسرى لا سيما الأسرى الطلبة من الجامعة واستنكارا لما تعرض له الأسير سامر العربيد من تعذيب أثناء التحقيق.

وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات ووضعوا الحجارة في الطريق لعرقلة آليات الاحتلال، وألقوا الحجارة تجاه جيش الاحتلال، الذي رد بإطلاق وابل من قنابل الغاز تجاههم الامر الذي أدى لإصابة عدد من الطلبة بالاختناق الشديد.

المصدر: فلسطين اليوم