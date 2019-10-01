سعد الحريري: لتحقيق الاصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الازمة الصعبة

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري إصراره على العمل لتحقيق الاصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الازمة الصعبة التي يمر بها.

وقال الحريري الثلاثاء “مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا او كتبوا او فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف”، وتابع “صحيح اننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة لكن علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا امر غير قابل للنقاش لان ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد”.

وأشار الحريري الى أن “هناك من يحاول ضرب الاستقرار في البلد”، وتابع “كل سياسي لا يفهم الامور الاقتصادية عليه ان يتنحى جانبا والا ينظر على اللبنانيين بأمور الدولار واسعار الصرف وغيرها”، واعتبر ان “ما حصل في قطاع المحروقات مثلا منذ أيام لم يكن أزمة، لان الموضوع محلول بالاساس، ولكن بسبب تعصيب احدهم تمت الدعوة الى الاضراب وحدث ما حدث”، سائلا “هل من المقبول ان تخضع الامور لمزاجية اي كان؟”.

وحول الوضع المالي في لبنان، قال الحريري “اننا نعمل الان على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة وهذا الموضوع على سكة الحل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام