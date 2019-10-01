محادثات قريبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت في مؤشر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة في شباط/فبراير الماضي.

واتفق الجانبان على إجراء “اتصال مبدئي” في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي. وفق ما نقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.

واضافت “أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة” دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.

وتوقفت المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير من دون التوصل لاتفاق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية