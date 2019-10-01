قاسم هاشم: التحديات التي تتعرض لها الامة تهدف لانهاء القضية الفلسطينية

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إن “التحديات جمة والظروف ضاغطة على أمتنا تهدف لتحويل الانتباه عن مشاريع الصفقات والمخططات لانهاء القضية المركزية القضية الام للعرب والمسلمين والاحرار في هذا العالم قضية فلسطين”.

وأضاف هاشم في كلمة له خلال اجتماعات الدورة الثانية والاربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس البرلمانات الاسلامية المنعقدة في كامبالا عاصمة اوغندا ان “أخطر القرارات السياسية في تاريخ القضية الفلسطينية تلك التي اتخذها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس ووقف تمويل الاونروا”، ورأى ان “هذا الأمر سيترك انعكاساته السلبية على الواقع التربوي والصحي وغيره للاخوة الفلسطينيين”.

ولفت هاشم الى ان “ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يوجب تأمين المساحة المشتركة للتفاهم والتوافق بين القوى الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام لاستعادة الوحدة الفلسطينية التي كانت وستبقى أمضى الاسلحة ضد الاحتلال وفشل كل الاساليب مع العدوانية الهمجية للكيان الغاصب يؤكد من جديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام