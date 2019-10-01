الطقس غدا الاربعاء غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال امطار خفيفة ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاربعاء غائماً جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وتكون ضباب كثيف احيانا على المرتفعات، مع احتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة في المناطق الجبلية ليل الاربعاء/صباح الخميس.

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل الضباب على الجبال.

– الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وتكون ضباب كثيف احيانا على المرتفعات، مع احتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة في المناطق الجبلية ليل الاربعاء/صباح الخميس.

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة المياه 27 درجة.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية