طقس الاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في الحرارة وضباب كثيف احيانا على المرتفعات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 14:14

طقس الاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في الحرارة وضباب كثيف احيانا على المرتفعات

منذ 1 ساعة 1 October، 2019
أخبار موقع المنار

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