بوتين يبحث مع الشيخ روحاني الوضع في مضيق هرمز وما يحيط بالاتفاق النووي خلال أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الكرملين) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 14:14

بوتين يبحث مع الشيخ روحاني الوضع في مضيق هرمز وما يحيط بالاتفاق النووي خلال أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الكرملين)

منذ 1 ساعة 1 October، 2019
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