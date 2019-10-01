الذهب ينزل لأدنى مستوى في شهرين تحت ضغط قوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين يوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.

وكانت التداولات هزيلة في آسيا إذ أن المتعاملين في أكبر مستهلك للذهب في العالم وهي الصين في عطلة عامة طويلة.

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1462.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس آب عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1468.90 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز