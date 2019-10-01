التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 12:30

التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 1 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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