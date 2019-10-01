التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2019 - 12:30
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
1 October، 2019
لبنان
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