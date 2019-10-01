خبر جديد لعشاق الشوكولاتة

في نبأ غير سار لعشاق الشوكولاتة، كشف باحثون أن تناول الشوكولاتة الداكنة لن يؤدي لتحسن البصر، وذلك على عكس ما توصل إليه تقرير سابق.

وكان التقرير السابق يشير إلى أن عناصر معينة في البصر تحسنت في غضون ساعتين من تناول الشوكولاتة، لكن الدراسة الجديدة لا تكشف عن أي تغيرات في الرؤية أو تدفق الدم إلى العين بعد تناول نحو 200 غرام من الشوكولاتة الداكنة.

وأجريت الدراستان على مجموعة صغيرة من المتطوعين.

وقال الدكتور جيكوب شيدليتس من جامعة لودفيج-ماكسيمليانز في ميونيخ والذي قاد فريق البحث إنه في ظل التوصل لنتيجتين متضاربتين بعد إجراء تجربة صغيرة النطاق “فإن هناك حاجة لمزيد من البحث”.

وكتب شيدليتس في التقرير المنشور في دورية الجمعية الطبية الأميركية لطب العيون “نظرا لأن هذه الدراسة الصغيرة لا تستبعد احتمال وجود فوائد فإن هناك حاجة لمزيد من الدراسات على نطاق أكبر لإثبات أو نفي الفوائد في الأمد الطويل بصورة مؤكدة”.

وسبب الاعتقاد أن الشوكولاتة الداكنة قد تحسن الرؤية هو أنها غنية بمركبات الفلافونيد وهي من مضادات الأكسدة.

وكشفت الدراسات أن تناول المواد الغنية بمضادات الأكسدة قد يقلل احتمالات التعرض لمشاكل البصر المتعلقة بالسن التي يطلق عليها ضمور العضلات.

وأشار الباحثون إلى أن مركبات الفلافونيد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تساهم أيضا في توسيع الشرايين على ما يبدو.

المصدر: فلسطين الان