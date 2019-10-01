في اليوم العالمي للقهوة.. إليكم 9 معلومات غريبة عنها

يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة في الأول من تشرين الاول/ أكتوبر من كل عام، في مناسبة بدأت عام 2015 بشكل رسمي، على هامش فعاليات معرض إكسبو في ميلان الإيطالية، بحسب المنظمة العالمية للبن.

إلا أن أن رواية أخرى تشير إلى أن اليوم العالمي للقهوة بدأ عام 1983 في اليابان.

وأطلق هذا اليوم للترويج لتجارة القهوة ورفع الوعي حول محنة مزارع القهوة، وظروف زراعتها والعاملين فيها والأجور.

وتقدم العديد من المتاجر القهوة مجانا أو بأسعار مخفضة في هذا اليوم.

وفي اليوم العالمي للقهوة.. إليكم بعض الحقائق عن القهوة:

1- يبلغ معدل استهلاك القهوة ما يعادل 3 مليارات كوب من القهوة يوميا حول العالم.

2- تقول إحدى الأساطير إنه تم اكتشاف القهوة في إثيوبيا بعد ملاحظة تأثيرها على الماعز.

3- تعد القهوة في المرتبة الثانية بعد النفط، ضمن قائمة المواد الأكثر تداولا من حيث الاستيراد والتصدير في المبادلات التجارية عالميا.

4- القهوة الأغلى تعرف بـ”Sumatran Kopi Luwak” ويبلغ سعرها حوالي 400 جنيه استرليني لكل رطل، مصنوعة من حبوب البن التي تتناولها قطة سومطرة البرية ثم تفرزها.

5- تحوي القهوة منزوعة الكافيين على 2 إلى 12 ميلي غرام من البن، فيما يحوي الفنجان العادي على 95 إلى 200 ميلي غرام.

6- في إيطاليا، تعد مهنة صانع القهوة مهنة تستحق التقدير والاحترام وتوازي العمل في الطوارئ.

وفي اليابان، تقدم منتجعات خدمة الاستحمام بالشاي الأخضر، الشوكولا أو القهوة.

7- تعيش شجرة القهوة وتكون قادرة على الإنتاج لـ “100” عام تقريبا.

8- استخدمت حبوب البن أولا كنوع من الطعام، حيث كانت تفرز أو تعرض لأشعة الشمس للتحميص.

9- تتنوع ألوان حبوب البن قبل تحميصها، بين الأحمر والأصفر والأخضر.

المصدر: سبوتنيك