فوائد الحميض: أوراق خضراء بفوائد عجيبة

أوراق الحميض الخضراء هي طبق شائع في العالم العربي، فما هي فوائده؟ وهل هي علاج سحري للعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة كما يعتقد البعض؟ التفاصيل من هنا.

يعتبر الحميض أحد النباتات الطبية بامتياز، وللحميض عدة أنواع مختلفة، كما من الممكن إدخاله لحميتك الغذائية بعدة طرق. فما الذي نعرفه عن الحميض؟

القيمة الغذائية للحميض

تحتوي كل 100 غرام من أوراق الحميض على:

• 93 غرام من الماء.

• 44 ملغرام من الكالسيوم.

• 2.4 ملغرام من الحديد.

• 103 ملغرام من المغنيسيوم.

• 63 ملغرام من الفسفور.

• 2.9 غرام من الألياف.

• 2 غرام من البروتينات.

• 22 سعر حراري.

• 390 ملغرام من البوتاسيوم.

• 4 ملغرام من الصوديوم.

• 0.2 ملغرام من الزنك.

• 48 ملغرام من فيتامين سي.

• 13 ميكروغرام من حمض الفوليك.

• 4000 وحدات من فيتامين أ.

فوائد الحميض

هناك العديد من الفوائد الصحية المتنوعة والمختلفة لأوراق الحميض الشهية، وهذه أهمها:

1- تحسين الهضم

بمجرد قيامك بإضافة أوراق الحميض إلى حسائك أو إلى طبق السلطة أو حتى القيام بطهيها بشكل خفيف على النار مع القليل من البصل، فإنك سوف تحصل عند تناولها على ألياف كافية لتحسين الهضم وزيادة كفاءة جهازك الهضمي ومكافحة مشاكل الهضم المختلفة، مثل: الإمساك والإسهال، والنفخة والغازات.

2- تنظيم ضغط الدم

بسبب احتواء أوراق الحميض على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن قيامك بتناول الحميض بانتظام سوف يساعد بالتأكيد على تخفيف أي ضغط من على الأوعية الدموية في الجسم، وبالتالي تنظيم مستويات ضغط الدم.

إذ يساعد الحميض على خفض ضغط الدم ومكافحة أي مشاكل قد تسبب أمراض القلب.

3- مكافحة مرض السرطان

يحتوي الحميض على مستويات عالية من فيتامين أ وفيتامين سي، ما يجعل هذه الأوراق الخضراء مصدر دعم طبيعي ممتاز لجهاز المناعة، وبالتالي فإن الحميض قد يساعد على مكافحة مرض السرطان.

4- لصحة العيون

يرتبط فيتامين أ الموجود بكثرة وبنسب عالية في الحميض ارتباطاً وثيقاً بصحة العيون، لذا فإن تناول الحميض يساعد على تحسين النظر وخفض فرص الإصابة بأمراض العيون المختلفة مثل إعتام عدسة العين.

5- لصحة الكلى

وجدت العديد من الدراسات أن للحميض تأثيراً مدراً للبول، خاصة عند تجفيف الأوراق وتناولها مجففة على مدى عدة أيام.

هذه الفائد للحميض تجعل منه غذاء يساعد على تنظيف الكلى وتخليصها من أي سموم أو مياه أو أملاح زائدة.

6- مكافحة المشاكل الجلدية

بسبب غنى أوراق الحميض بفيتامين سي وفيتامين أ، فإنها تستعمل لعلاج العديد من المشاكل والأمراض الجلدية وبطرق عديدة، منها:

• تناول أوراق الحميض المجففة للقضاء على الديدان والحكة ومكافحة جفاف الجلد.

• طحن الأوراق الطازجة من الحميض وتصفية السائل الذي يخرج منها ثم تطبيقه موضعياً على أماكن الحكة والتهيج في الجلد لعلاجها.

7- تجفيف البلغم

لأوراق الحميض تأثير مجفف معروف، إذ أن استهلاك هذه الأوراق الخضراء بكميات كافية يساعد وبشكل كبير على تجفيف البلغم في الجسم وتخفيفه، وهو أمر يفيد بشكل خاص المصابين بالزكام مثلاً أو أمراض الجهاز التنفسي المختلفة.

8- تخفيف إنتاج الحليب

تساعد أوراق الحميض على تخفيف إنتاج حليب الثدي بشكل ملحوظ، وهو أمر هام بشكل خاص للنساء في فترة الفطام.

ولهذا السبب تحديداً لا ينصح بتناول الحميض من قبل المرأة المرضعة والحامل، فتأثيره على الحامل والجنين غير معروف، كما أن تأثيره على حليب الثدي تأثير سلبي إذ يخففه.

9- فوائد أخرى

لأوراق الحميض الخضراء العديد من الفوائد الأخرى كذلك، مثل:

• تحسين الدورة الدموية ورفع مستويات الطاقة في الجسم.

• السيطرة على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

• مكافحة قرحة الفم.

• تقوية العظام وتحسين صحتها.

• خسارة الوزن الزائد.

• علاج الأرق.

• تسريع شفاء الجروح.

• مكافحة فقر الدم.

مخاطر ومحاذير

إليك بعض المحاذير والمخاطر المتعلقة بتناول الحميض:

• يحتوي الحميض على مادة تعتبر من المواد السامة، وهي مادة حمض الأوكساليك، لذا يفضل تناول أوراق الحميض باعتدال خوفاً من تكون حصى في الكلى.

• يفضل عدم طهي الحميض في وعاء مصنوع من الحديد أو الألومنيوم خوفاً من اكتساب الحميض لطعم معدني مزعج.

• يفضل لهذه الفئات أن تتجنب الحميض تماماً: الحوامل، المرضعات (في غير وقت الفطام)، الأطفال، مرضى الربو.

• يفضل استخدام الأوراق الغضة والصغيرة بدلاً من الأوراق الكبيرة، فهذه قد تحتوي على نسب أكبر من حمض الأوكساليك.

https://www.webteb.com/articles/21460

المصدر: ويب طب