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October 1 2019 - 08:58

اعرف صحتك من رائحة عرقك

منذ 13 mins 1 October، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية ‫أن رائحة الجسم الكريهة تدق ناقوس الخطر، فهي تنذر بالإصابة بمرض ‫خطير.
‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن رائحة الجسم التي تبدو كرائحة البول ‫أو الأمونيا (النشادر)، قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى.
‫وقد يرجع العرق الشديد ورائحته النفاذة إلى فرط نشاط الغدة ‫الدرقية، الذي يعمل على زيادة إفراز العرق.
ومن الأعراض الأخرى الدالة ‫على فرط نشاط الغدة الدرقية؛ فقدان الوزن واضطرابات النوم وضعف التركيز ‫والعصبية.
‫وقد يشير انبعاث رائحة كريهة تشبه رائحة السمك إلى ‫الإصابة بعدوى فطرية أو بكتيرية. وغالبا ما تكون هذه ‫الرائحة الكريهة مصحوبة بحكة واحمرار وحرقان وسيلان.
‫أما الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم فترجع إلى أسباب عدة، مثل التهاب ‫اللثة والتهاب الأمعاء والارتجاع المريئي.
‫وتشير رائحة الفم التي تشبه رائحة الأسيتون أو رائحة الفاكهة المعطوبة، ‫إلى الإصابة بالسكري.
‫لذا يجب استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة ‫الجسم الكريهة، والخضوع للعلاج على وجه السرعة.

المصدر: فلسطين الان

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