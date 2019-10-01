برلين: على الدول غير الراغبة في قبول اللاجئين أن تكافح أسباب الهجرة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي في براغ اليوم، إنه يتعين على الدول التي لا ترغب في قبول اللاجئين على أراضيها، بذل الجهود لمحاربة أسباب الهجرة.

وأضاف ماس بعد محادثات، مع وزير الخارجية التشيكي توماس بيترشيك: “في رأينا، يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المشاركة في حل مشكلة الهجرة. خلال ذلك، نرى أنه لا يوجد رأي واحد حول هذا الموضوع، بين هذه الدول. نعتقد أن الدول التي لا ترغب قبول اللاجئين على أراضيها، يجب أن تبذل جهودا لمحاربة أسباب الهجرة “.

من جانبه، قال الوزير التشيكي، إن هذا هو بالضبط ما تطالب به جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة، وتشارك بطرق مالية ومادية مختلفة، في حل مشاكل تلك البلدان التي تأتي منها موجات اللاجئين إلى أوروبا”.

وذكر الوزير التشيكي، أن بلاده لم تغلق بالكامل حدودها أمام المهاجرين، وهي تستقبل سنويا، مجموعات كبيرة من مواطني دول البلقان وشرق أوروبا، وكذلك من فيتنام ومنغوليا، الذين يتقدمون بطلبات للعيش في التشيك.

واليوم رفض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، من جديد، نظام التوزيع الإلزامي للاجئين غير الشرعيين بين دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات