إيران تستعيد 1700 قطعة أثرية من الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده استعادت حتى الآن أكثر من 1700 لوح من الألواح الأثرية لموقع “تخت جمشيد” الكائن قرب شيراز وسط إيران، من الولايات المتحدة.

وكتب عباس موسوي في تغريدة على “تويتر”: “بهمة وزارتي التراث الثقافي والخارجية، وكذلك القسم القانوني بالديوان الرئاسي الإيراني تمت استعادة 1700 لوح من آثار تخت جمشيد، والتي جرى إعارتها في عام 1935 إلى مؤسسة دراسات الشرق بجامعة شيكاغو وبترخيص حكومي آنذاك، من أجل دراسة الرقائم والنصوص”.

من جهته، أكد وزير التراث الثقافي والسياحة والتحف اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان، أن “الوجبة الرابعة من الألواح الأثرية المكشوفة في التخت وتشمل 1783 لوحا أخمينيا، ستعود من مؤسسة دراسات الشرق الأمريكية، إلى إيران”.

ويقع “تخت جمشيد” الأثري على بعد 70 كيلومترا شمال شرق مدينة شيراز، ويضم الآثار العائدة لعاصمة الأخمينيين الذين حكموا في الفترة ما بين 550 إلى 330 قبل الميلاد وأسسوا أكبر إمبراطورية فارسية في العصور القديمة.

وتفيد المعلومات المستقاة من الحفريات، أن هذه الآثار تضم قصورا ومعابد وقلاعا ضخمة، وقد بدأ بناؤها في 515 قبل الميلاد.

تعتبر من أهم المعالم التاريخية في إيران، وتستقطب سنويا الكثير من السياح.

المصدر: وكالة أنباء فارس