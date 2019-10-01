بيدرسن: سننشر قائمة بأعضاء اللجنة الدستورية السورية بعد الموافقة الرسمية

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، أن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأعضاء اللجنة الدستورية السورية بعد الموافقة الرسمية على جميع المرشحين.

وقال بيدرسن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يوم الاثنين: “ستنشر الأمم المتحدة قائمة بأسماء 150 عضوا بعد الموافقة رسميا على جميع المرشحين”، وفقا لوكالة “نوفوستي”.

ووفقا له، فإن اللجنة تضم 50 ممثلا عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى مرشحي الحكومة والمعارضة، قائلا: “إنهم (مرشحو المجتمع المدني) يمثلون ديانات وأصولا عرقية وجغرافية مختلفة. لديهم معتقدات سياسية مختلفة. وبينهم خبراء محترمون، البعض منهم يعيش داخل سوريا، والبعض الآخر خارجها. كان الوصول إلى اتفاق بشأن قائمة هؤلاء المرشحين هو الجزء الأصعب من الصفقة”.

وأضاف بيدرسن: “نحن فخورون بأن ما يقرب من نصف جميع ممثلي المجتمع المدني هم من النساء. وبشكل عام، من بين 150 شخصا، ما يقرب من 30% من النساء”.

وأكد أن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية هو شرط أساسي لعملية التسوية السياسية، قائلا إن “خطر توسيع النزاع في سوريا لا يزال قائما، ولا تزال سيادة واستقلال وسلامة أراضي هذا البلد غير مضمونة”، وفقا لوكالة “تاس”.

المصدر: وكالات