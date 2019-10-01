19 جامعة تشارك في معرض الجامعات الروسية بدمشق

شهدت دمشق يوم الاثنين، بدء أعمال معرض الجامعات الروسية، تحت شعار “روسيا – إمكانيات جديدة للتعليم العالي”.

وقال فاديم زايشيكوف، رئيس ممثلية الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين بالخارج والتعاون الدولي الإنساني “روس سوترودنيشتفيستو” في لبنان، في حديث لوكالة “نوفوستي”، إن هذا هو المعرض الثاني للجامعات الروسية في الشرق الأوسط، ومن المقرر عقده في أكتوبر في اللاذقية وبعض المدن اللبنانية مثل بيروت وطرابلس وصور والبترون.

ونوه زايشيكوف، بأن معرض العام الماضي، كان الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وذكر، أن روسيا تخصص سنويا، 15 ألف منحة دراسية مجانية للأجانب، بما في ذلك 500 للطلاب السوريين. وأكد أن على الراغبين بالدراسة في روسيا التواصل مع ممثلي المؤسسات التعليمية الروسية.

وفي إطار المعرض، سيتم عقد طاولة مستديرة تجمع ممثلي الجامعات في الدولتين، بهدف التقريب بين الوسط الأكاديمي في روسيا وسوريا.

وأعرب عن أمله، في أن يتم في نهاية المعرض التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال التعليم العالي، والاتفاق على مشاريع مشتركة تساعد في تطوير وتنمية سوريا.

وشاركت في الفعالية، الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، وجامعة موسكو التقنية الحكومية “باومن”، ومعهد موسكو العالي للسيارات والطرق “مادي”، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، وجامعة الأورال الفدرالية، وجامعة تيومين الحكومية، وغيرها.

المصدر: وكالات