روكز: وجوب مواجهة المشكلة بخلية ازمة تطمئن المواطن وتضع المعالجات على سكة التنفيذ

رأى النائب شامل روكز “ان هناك معاناة عند الناس وقلق وخوف وظروف صعبة تتعلق بقضايا الدولار والبنزين والوضع المعيشي، قضايا الاسكان، وكل هذه الامور المتراكمة، وبالتأكيد هناك نقمة لدى كل الناس في كل المناطق اللبنانية ونزولهم الى الشارع طبيعي، لكن اعتقد ان هناك مبالغة في طريقة الكلام والشتم والتعبير”.

وردا على سؤال حول طرحه مواقف وكأنه في المعارضة قال :” توصيفي للواقع صحيح وكأن لا دولة، الناس لا تستطيع ان تسحب اموالا من البنوك ، في وقت تجد الدولارات لدى الصيارفة. ونسأل من اين يأتي الصيرفي بالدولارات، يعني هناك استنزاف لاحتياط الدولار في لبنان وفق طرق عدة ولا احد يشرح اين او لا احد يوجه الناس حول كيفية التعامل مع هذه الازمة بغياب خلية ازمة داخل الوزارات المعنية بهذا الموضوع لتدير الامور بطريقة صحيحة”.

وقال روكز :”المفروض بالحكومة ان تجيب، وان لا يأخذ الناس الموضوع بالاتجاه الخطأ، رئيس الجمهورية ليس هو الحاكم، هناك حكومة حاكمة ووزارات مسؤولة وحاكم مصرف لبنان مسؤول عن السياسة النقدية، هم يجب ان يجيبوا وليس الرئيس باعتبار ان الموضوع ليس من ضمن صلاحياته وعمله”.

وشدد روكز اخيرا على وجوب مواجهة المشكلة بخلية ازمة تطمئن المواطن وتضع المعالجات على سكة التنفيذ.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام