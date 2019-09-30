لقاء الأحزاب والفصائل الفلسطينية: العقوبات الأميركية عدوان مباشر على اللبنانيين وسيادتهم واقتصادهم

عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى والفصائل الفلسطينية اجتماعهما الدوري المشترك في مقر “حركة الشعب” بحضور رئيس الحركة النائب السابق نجاح واكيم ممثلا الجبهة العربية التقدمية، لمناقشة، حسب بيان صدر “العدوان الأخير على المقاومة تحت مسمى العقوبات على حزب الله، حيث أعرب الحاضرون عن تمسكهم بالمقاومة نهجا وخيارا في مواجهة المشاريع الأميركية والصهيونية، واستعرضوا التطورات الأخيرة بعد الزيارات المتكررة لمسؤولين أميركيين للبنان، وتصريحاتهم السافرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين الرسميين اللبنانيين”.

وانتقد المجتمعون “الصمت الرسمي اللبناني أمام الغطرسة الأميركية التي تنتقص من الكرامة والسيادة الوطنية”، وأكدوا على “ضرورة إلزام الزائرين غير المرغوب بهم باحترام أصول اللياقات الرسمية والدبلوماسية، وعدم السماح لهم بالتطاول على شريحة كبيرة من الشعب اللبناني واستهداف الاقتصاد الوطني بالمزيد من الإجراءات الظالمة”.

وأصدروا التوصيات التالية: إستنكار التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للبنان والمنطقة، رفض التساهل مع التصريحات الأميركية السافرة والوقحة، أو السكوت عنها من قبل المسؤولين اللبنانيين، إعتبار ما يسمى ب”العقوبات” الأميركية عدوانا مباشرا على الشعب اللبناني وسيادته واقتصاده، يجب على جميع الحريصين على الوطن رفضه والعمل على مواجهته، تشكيل لجنة متابعة لدرس الخطوات العملية لمواجهة هذا العدوان الأميركي، واقتراح كافة الخيارات الممكنة والمتاحة، تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ، دعوة جميع القطاعات في لبنان، وخاصة النقابية والشبابية، للمشاركة بفعالية في مواجهة العدوان الأميركي الجديد، والتواصل مع القطاعات العربية لتنسيق التحركات وتعميمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام