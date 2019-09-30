لبنان: وزارة الطاقة حددت تعرفات المولدات الخاصة عن شهر ايلول/سبتمبر

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان في بيان لها الاثنين أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر ايلول/سبتمبر هو 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

واضاف البيان “- للمشتركين بالعدادات:- قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة”.

وتابع البيان “تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

ولفت البيان الى ان “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر ايلول البالغ 17253 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛ وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”، واوضح “تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة”.

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة ايلول 2019 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام