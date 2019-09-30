حردان: العقوبات الأميركية تستهدف لبنان باستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

أكد رئيس المجلس الأعلى في “الحزب السوري القومي الإجتماعي” النائب أسعد حردان ان “إنماء المناطق ودعم قطاعاتها الزراعية والصناعية والانتاجية يساهم في دعم الاقتصاد الوطني برمته”، وتابع “هذا ما نؤكده على الدوام من خلال متابعتنا، ونشدد على ضرورة تحقيقه”.

ولفت حردان الى ان “الوضع الاقتصادي دقيق جدا والمعالجات يجب أن تكون سريعة وجذرية، فلا يحمل الناس اعباء اضافية وضرائب جديدة، لا بالمباشر ولا بغير المباشر”، وأشار الى ان “المسؤولية الوطنية تقتضي تبديد هواجس اللبنانيين الذين يشعرون بأنهم مستهدفون بلقمة عيشهم”.

واعتبر حردان ان “العقوبات الأميركية التي تستهدف المؤسسات والافراد في لبنان، تستهدف الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وهو ما يعني أن البلد كله مستهدف باستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”، ودعا “لوضع خطة طوارىء اقتصادية تعتمد العناوين التي تقدمنا بها إلى لقاء بعبدا الإقتصادي، ليتمكن لبنان من مواجهة العقوبات وافشال أهدافها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام