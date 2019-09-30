الرئيس عون: لبنان يسعى للمحافظة على القرار 1701 لكنه سيرد على اي اعتداء يستهدفه

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “اسرائيل هي التي تعتدي دائما على لبنان برا وبحرا وجوا وآخر هذه الاعتداءات حصل في 25 آب الماضي عندما ارسلت طائرتين مسيرتين محملتين بعبوات تفجيرية استهدفتا منطقة الضاحية الجنوبية”.

وقال الرئيس عون الاثنين إن “لبنان يسعى جاهدا للمحافظة على القرار 1701 الا انه في المقابل سوف يرد على اي اعتداء يستهدفه لانه يحتفظ بحقه بالدفاع عن النفس وهو حق لا يمكن التفريط به”، وأشار الى “امتنان لبنان لما تقدمه الولايات المتحدة من دعم للجيش اللبناني”، ودعا “واشنطن لتقديم الدعم لناحية ايجاد الحلول اللازمة لمسألتي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين”، مؤكدا “ضرورة الفصل بين عودة النازحين واقامة الحل السياسي في سوريا، ومعيدا في هذا الاطار التذكير بالقضيتين القبرصية والفلسطينية”.

وشدد الرئيس عون على ان “لبنان يقوم بالعديد من الاجراءات الاقتصادية بدءا من العمل على اقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالاضافة الى محاربة الفساد واطلاق الاصلاح في القطاعات المختلفة”، واعتبر ان “ما نقوم به اليوم لم يكن احد ليجرؤ على القيام به من قبل”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون ممثل الامين العام للامم المتحدة في بيروت يان كوبيتش.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام