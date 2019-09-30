عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب حسين الحاج حسن واستكملت العرض الذي قدمته شركة الفا بتاريخ سابق.

وقال الحاج حسن “ناقشنا نفقات شركة الفا وكل واقعها، والتوجه العام الذي نسير به في كل الدولة اللبنانية هو خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية وخفض الايجارات والصيانة ونفقات الشركتين”، وتابع “توقفنا اليوم عند نقطتين مهمتين ليعرف اللبنانيون ماذا كان يجري بأموالهم في قطاع الخليوي”.

واضاف الحاج حسن “نحن ذاهبون لنخفض موازنات الوزارات ولنرى كيف سنؤمن أموالا للدولة”، واوضح “نستطيع أن نؤمنها من شركتي الخليوي إذا خفضنا الإنفاق وخفضنا أرباح الشركات التي تتعامل مع شركات الخليوي، سواء بالمشتريات او بالايجارات او بالفاس او بالاعلانات، ولن نتوقف عن المتابعة على الاطلاق”.

وأكد الحاج حسن “سنتابع وسنواجه بكل الامكانات المتاحة لنا، بالوسائل الديموقراطية والدستورية المتاحة والتي يكفلها الدستور، سواء في لجنة الاعلام والاتصالات أو في الهيئة العامة او في لجنة تحقيق برلمانية او من خلال القضاء المختص الذي هو القضاء المالي او القضاء الاداري وديوان المحاسبة او من خلال الهيئات الرقابية”.

وعن عدم حضور الوزير المختص الجلسة، قال الحاج حسن “نسجل أسفنا لعدم حضور الوزير، ونحن نوجه له الدعوة ولا تبرير لعدم حضوره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام