جميل السيد: الاحتجاجات التي جرت في مختلف المناطق رسالة الى أهل الفساد في الدولة

قال النائب جميل السيد إن “الاحتجاجات التي جرت امس في مختلف المناطق والتي تمثلت بنزول الناس الى الشارع هي رسالة الى أهل الفساد في الدولة”، وتابع “هذا امر طبيعي نتيجة تردي الاوضاع الخدماتية على الصعد كافة”، ولفت الى ان “حق المواطن الطبيعي التعبير عن رأيه عندما يصل مسؤولو الدولة الى هذا الوضع ويرى التعسف في رزقه”.

واضاف السيد الاثنين “ما يخشى منه عند نزول الناس الى الشارع هو طريقة التعبير”، وتابع ان “الانضباط يخيفهم والفوضى تريحهم والمطلوب من الرسالة التي ترسلها الناس الى الدولة والى الفاسدين فيها بمثابة تحذير”، ولفت الى ان “هذه الدولة لا تسير إلا بالخوف من شيء ما فاذا كان لا قضاء ولا امن يخيفانها ولا ضمير، فها قد جاء دوركم لكي تخيفوها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام