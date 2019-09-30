وزير الزراعة اللبناني يرحب بفتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق

رحب وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية حسن اللقيس “بفتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق لما يشكله هذا المعبر من رئة ومتنفس للصادرات الزراعية من لبنان مرورا بسوريا وصولا الى العراق وباقي الدول بعد سنوات من الأزمة التي أدت الى اقفاله”.

وقال اللقيس في بيان له الاثنين “مرة جديدة، نؤكد ان التعاون بين بيروت ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة قبل ان تكون سورية او عراقية”، وتابع ان “المطلوب هو ان نتحدث مع سوريا بهدف التعاون بين حكومتي البلدين لما فيه من مصلحة مشتركة للشعبين اللبناني والسوري وللقطاع الزراعي تحديدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام