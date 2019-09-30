وزير الزراعة اللبناني يرحب بفتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2019 - 16:20

وزير الزراعة اللبناني يرحب بفتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق

منذ 29 mins 30 September، 2019
حسن الللقيس
لبنان

رحب وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية حسن اللقيس “بفتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق لما يشكله هذا المعبر من رئة ومتنفس للصادرات الزراعية من لبنان مرورا بسوريا وصولا الى العراق وباقي الدول بعد سنوات من الأزمة التي أدت الى اقفاله”.

وقال اللقيس في بيان له الاثنين “مرة جديدة، نؤكد ان التعاون بين بيروت ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة قبل ان تكون سورية او عراقية”، وتابع ان “المطلوب هو ان نتحدث مع سوريا بهدف التعاون بين حكومتي البلدين لما فيه من مصلحة مشتركة للشعبين اللبناني والسوري وللقطاع الزراعي تحديدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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