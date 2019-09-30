عبد المهدي: “اسرائيل” وراء استهداف مواقع الحشد الشعبي

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن “إسرائيل” هي فقط من تريد اندلاع الحرب، فيما لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.

وقال عبد المهدي في حديث تلفزيوني إنه “يجب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة والجميع يتحدث عن قبوله بالمفاوضات لحل الأزمة”، مبيناً أن “الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حرباً في المنطقة باستثناء إسرائيل”.

ولفت إلى أن “الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً”، مؤكداً أن “دولاً عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها”.

واعتبر، أن “الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود”، ماضياً إلى القول إن “نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية”.

وفي سياق منفصل، قال عبد المهدي إن “التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك”.

المصدر: السومرية نيوز