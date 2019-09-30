سيباستيان كورتز يواجه معضلة تشكيل ائتلاف حكومي نمساوي

يواجه زعيم “حزب الشعب” اليميني في النمسا سيباستيان كورتز بداية عملية بحث صعبة عن شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف الاثنين. رغم نجاحه الباهر في الانتخابات التشريعية.

وحقق حزب الشعب فوزا واضحا مع حصوله على نحو 37 بالمئة من الأصوات في انتخابات الأحد. ما يشكل تحسنا ملحوظا عن أدائه عام 2017 ونتيجة تدل على أن كورتز سيتحمل مسؤولية استشارة أحزاب أخرى في مهمة تبدو صعبة في الوقت الحالي.

وقال كورتز للإذاعة الوطنية العامة الاثنين “سنتحدث بالطبع مع كافة الأحزاب (…) لمعرفة أيها سيكون بإمكاننا تشكيل حكومة مستقرة معها”. وأضاف السياسي البالغ من العمر 33 عاما أن ذلك قد يستغرق أكثر من شهرين. وهي المدة التي احتاجها آخر مرة للتوصل إلى اتفاق مع اليمين المتشدد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية