الخارجية الصينية تنفي اتهامات ترامب بتلقي هانتر بايدن أموالاً من بكين

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ الاثنين، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلقي هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أموالاً من الصين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي “كل هذه الادعاءات كاذبة تماما”. هذا واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هانتر بايدن، نجل منافسه جو بايدن، بتلقي 1.5 مليار دولار نقداً من الصين. وبدأ الحزب الديمقراطي تحقيقا رسميا حول مساع قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحصول على دعم سياسي من قوة أجنبية بهدف إلحاق الضرر بخصم سياسي. ومن شأن هذا التحقيق أن يفضي إلى عزل الرئيس، فيما نفى ترامب ذلك.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية