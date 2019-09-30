إعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم بين سورية والعراق أمام حركة مرور البضائع والأفراد بعد انجاز كافة الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2019 - 12:56

إعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم بين سورية والعراق أمام حركة مرور البضائع والأفراد بعد انجاز كافة الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي (سانا)

منذ 39 mins 30 September، 2019
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