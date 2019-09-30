عودة أكثر من 1.4 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن أكثر من 1.4 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في بيان بهذا الشأن “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1423 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 317 لاجئا (95 امرأة و162 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1106 أشخاص (332امرأة و564 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأضاف المركز أن 336 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وتم خلال الــ 24 ساعة الأخيرة ترميم 5 منازل سكنية ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقطة طبية. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.4 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية