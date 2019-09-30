تفجير يستهدف رتلاً عسكرياً لقوات إيطالية في العاصمة الصومالية مقديشو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 30 2019 - 12:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار جيزان السعودي بعشرة صواريخ باليستية في إطار عملية "نصر من الله"
رئيس لجنة الأسرى اليمنية: تقدمنا بمبادرة للمبعوث الأممي بإطلاق 350 أسيرا من أسرى الجانب الآخر بينهم 3 سعوديين
رئيس لجنة الأسرى اليمنية: سنسمح للمنظمات الدولية بزيارة الأسرى والاطلاع على أوضاعهم
رئيس لجنة الأسرى اليمنية: هناك عشرات الأطفال من الأسرى في عملية "نصر من الله" تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة
المكتب السياسي لأنصار الله: عملية "نصر من الله" تمثل انتصارا للحق والمظلومية والقيم التي يتمتع بها شعبنا
المكتب السياسي لأنصار الله: عملية "نصر من الله" تثبت أن إرادة الشعوب أقوى من سلاح العدوان
الخارجية الإيرانية تحث السعودية على القبول بمبادرة حكومة الإنقاذ اليمنية لوقف إطلاق الصواريخ والمسيّرات
الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الجائر على اليمن خطوة مهمة لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة
إعادة فتح معبر البوكمال_القائم مع العراق بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
وزير الخارجية السوري: سوريا ترفض أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور أو وضع جدول زمني لها
رئيس الجمهورية ميشال عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التطورات المتعلقة بالأزمة المالية والاقتصادية
سلامة: المصرف سيصدر غدا تعميما ينظِّم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما نسب الى الرئيس عون أثناء لقاء نظيره الفرنسي عن العلاقة مع الرئيس الحريري
الخارجية الإيرانية: نرحب بأي جهود لحل الخلاف مع السعودية لكن الرياض غير مستعدة بسبب بعض الأوهام
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي: سياسة الضغوط القصوى من قبل أميركا تتحول الى سياسة التوسل بحده الأقصى
وزير الخارجية الإيراني: مقاومة وثبات وصمود الشعب الإيراني جعلت اميركا في موقف الإستجداء السياسي والحنق والفزع الغاضب
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: اتهام إيران بالضلوع في هجمات أرامكو مثير للسخرية
إصابة فلسطينيين بحالات اختناق جراء استهداف قوات الاحتلال حفل استقبال الأسير المحرر براء عويس في قرية اللبن جنوب نابلس
رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي: هناك مخاوف من احتمال أن يكون ترامب عرض الأمن القومي للخطر
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة CBS: الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي
محمد بن سلمان: سيحاكم المتورطون بمقتل خاشقجي حال إثبات التهم بغض النظر عن رتبهم
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل الى اتفاق على بريكست
الدفاع التركية: إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر على الحدود السورية بعد خرقها الأجواء التركية 6 مرات
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الإثنين أول أيام شهر صفر
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تفجير يستهدف رتلاً عسكرياً لقوات إيطالية في العاصمة الصومالية مقديشو (سبوتنيك)
منذ 53 mins
30 September، 2019
التعليقات
ذات صلة
اقتربت “ساعة الصفر”… قارة كاملة في طريقها للعطش
الخارجية الصينية تنفي اتهامات ترامب بتلقي هانتر بايدن أموالاً من بكين
توقيف سوريين في النبطية بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}