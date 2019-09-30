تفجير يستهدف رتلاً عسكرياً لقوات إيطالية في العاصمة الصومالية مقديشو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2019 - 12:56

تفجير يستهدف رتلاً عسكرياً لقوات إيطالية في العاصمة الصومالية مقديشو (سبوتنيك)

منذ 53 mins 30 September، 2019
أخبار موقع المنار

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