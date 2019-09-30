مصدر أمني أفغاني لـ”سبوتنيك”: مقتل 15 عنصراً من طالبان في مواجهات مع القوات الأمنية التي كسرت حصار الحركة حول مركز ولاية تخار شمال البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 30 2019 - 12:56

مصدر أمني أفغاني لـ”سبوتنيك”: مقتل 15 عنصراً من طالبان في مواجهات مع القوات الأمنية التي كسرت حصار الحركة حول مركز ولاية تخار شمال البلاد

منذ 54 mins 30 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة