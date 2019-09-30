الخرطوم تستدعي السفير المصري احتجاجا على اعتقال طالب سوداني

استدعت السودان السفير المصري لدى الخرطوم احتجاجا على اعتقال طالب سوداني شارك في تظاهرات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ايلول/سبتمبر، وفق ما أكدت الخارجية السودانية في بيان.

وتظاهر كذلك عشرات السودانيين في الخرطوم للمطالبة بالإفراج عن الطالب وليد عبد الرحمن. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنها نقلت للسفير المصري “قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تم التعامل بها معه”.

واحتجت الخارجية كذلك على “عدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية