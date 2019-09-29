المكتب السياسي لأنصار الله: عملية نصر من الله تثبت أن إرادة الشعوب أقوى من سلاح العدوان

بارك المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الأحد لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط ولوزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ولأبطال الجيش واللجان الشعبية على نجاح العملية العسكرية الكبيرة “نصر من الله” في محور نجران. واعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في بيان أن هذه العملية انتصارا للحق والمظلومية والقيم الإيمانية التي يتحلى بها شعبنا اليمني.

وأشار إلى أن هذه العملية المباركة تأتي في ظل استمرار دول العدوان في التصعيد العسكري والقصف الجوي وارتكاب المجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية في مختلف المناطق اليمنية. وأكد أن هذه العملية العسكرية الناجحة تثبت أن إرادة الشعوب أقوى من سلاح العدوان، لافتا إلى أنها ثمرة من ثمار الصمود الشعبي جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواجهة الغزاة والمحتلين.

وأضاف “على دول العدوان أن تستجيب للمبادرة الرئاسية، فالفرصة مواتية والمرحلة مناسبة لإعادة الحسابات، فكل الرهانات سقطت وكل الأحلام تبددت وتلاشت وذهبت أدراج الرياح”.

المصدر: المسيرة نت